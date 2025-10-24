Peixe ameaçado de extinção é capturado e devolvido ao mar por pescadores em Arraial do Cabo

Um peixe da espécie Epinephelus itajara, conhecido como Mero, foi capturado acidentalmente por pescadores artesanais na manhã desta quinta-feira (23) na Praia Grande, em Arraial do Cabo. Ao perceberem que o animal havia sido pego na rede, os pescadores o devolveram imediatamente ao mar.

Segundo moradores, o peixe ficou preso em uma das redes de pesca próximas à faixa costeira. Por se tratar de uma espécie cuja captura é proibida em todo o território nacional, os pescadores liberaram o animal sem causar ferimentos.

O Mero é uma das maiores espécies de peixes recifais do Atlântico, podendo ultrapassar dois metros de comprimento e atingir até 400 quilos. Ele habita em áreas costeiras, recifes e estruturas rochosas.

Devido ao tamanho e à aparência imponente, a espécie foi amplamente caçada nas décadas passadas, principalmente por mergulhadores e pescadores esportivos.

Segundo o biólogo Eduardo Pimenta, a espécie é considerada ameaçada e sua captura é proibida por lei.

“É um peixe que já foi muito cobiçado e ainda continua, de certa forma, sendo cobiçado pela pesca esportiva de mergulho, principalmente nas décadas passadas, por ser um peixe muito grande. Ele é um peixe, digamos, relativamente comum aqui em nossas águas, as águas de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios. E, nesse momento, ele se encontra nesse status de ameaçado de extinção”, disse.