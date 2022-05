Péricles animou uma multidão em Arraial do Cabo

O segundo dia de shows em comemoração ao aniversário de 37 anos de Arraial do Cabo foi marcado de muita emoção e agito. A abertura da noite ficou no comando do grupo Luz do Desejo, que tocou muito samba, já animando o público para o show principal. Em seguida, foi a vez do rei da voz levantar o público com os sucessos que é impossível ficar parado.

Além de cantar os maiores clássicos da carreira a solo, Péricles também relembrou a trajetória no Exaltassamba, como “Até o sol quis ver” e o “Teu segredo”.

Quem compareceu na Praia dos Anjos, pra conferir o show, não se arrependeu porque Péricles não largou o freio e colocou todo mundo pra cantar e sambar.