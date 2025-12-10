Peró celebra hasteamento da Bandeira Azul e abre temporada 2025/2026 em Cabo Frio

A Praia do Peró abriu oficialmente, nesta terça-feira (9), a temporada 2025/2026 da Bandeira Azul em Cabo Frio. Pelo oitavo ano consecutivo, o balneário renovou o selo internacional concedido pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE), que reconhece praias que atendem rigorosamente a critérios de qualidade da água, gestão ambiental, infraestrutura, segurança e educação ambiental. Organizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, a cerimônia de hasteamento da bandeira reuniu representantes da sociedade civil, gestores e autoridades municipais, entre eles o prefeito Dr. Serginho.

Em seu discurso, o prefeito comemorou a renovação do selo.

“A Bandeira Azul em Cabo Frio tem um símbolo maior do que nas outras cidades, porque estamos diante da cidade mais bonita do mundo. A Praia do Peró é a joia da coroa, linda por natureza, e pelo oitavo ano recebe essa certificação que atravessa divisas e leva o nome de Cabo Frio para o cenário internacional. Essa conquista é uma conjunção de esforços da sociedade civil, dos Amigos do Peró, dos servidores e de toda a equipe da Bandeira Azul. Tenho orgulho de hastear essa bandeira nessa joia rara. Parabéns a todos os envolvidos, e vamos avançar cada vez mais”, afirmou Dr. Serginho.

Nesta temporada, Cabo Frio comemora três certificações simultâneas. A renovação do selo na Praia do Peró, agora pelo oitavo ano consecutivo, e as estreias da Praia do Foguete e do Pontal do Peró, que hastearão as bandeiras nos próximos dias 11 e 15 de dezembro, respectivamente. O Programa é reconhecido em mais de 60 países e, no Brasil, ganhou força como uma chancela de excelência, valorizando destinos turísticos comprometidos com a preservação ecológica, a acessibilidade e o desenvolvimento econômico sustentável.

O secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, ressaltou a trajetória de oito anos de certificação. “Esse é o oitavo hasteamento da Bandeira Azul. Lá atrás a gente lutou muito por isso, sempre em conjunto com a sociedade civil. O ‘Peroíso’, como nós chamamos, hoje é uma menina de oito anos que ganhou duas irmãs: o Foguete e o Pontal do Peró, que temos o orgulho de poder estrear. Esse trabalho só existe porque há união entre o poder público e a sociedade civil. Quero chamar a atenção para o empenho da nossa coordenadora Luísa, de toda a nossa equipe técnica envolvida e também dos nossos parceiros da iniciativa privada, associações de hotéis, moradores, pescadores, ambulantes e comerciantes locais. Essa vitória é de todos nós”, celebrou.

Durante a solenidade, foram entregues certificados de menção honrosa àqueles que contribuíram para mais um ciclo da certificação. Nas praias, são avaliados 34 critérios, sendo 25 obrigatórios e nove orientativos, organizados em quatro grandes áreas: educação e informação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental e segurança e serviços. A certificação é renovada anualmente, o que exige constante monitoramento e engajamento da comunidade local e do poder público.

Coordenadora local do Programa Bandeira Azul, Luísa Rieth reforçou o papel do Comitê Gestor e da participação ativa da comunidade. “Aqui no Peró, foi a sociedade civil que provocou a gestão pública para que a praia conquistasse o selo. Formamos um Comitê Gestor, que é a parte do controle social, e que envolve todos aqueles que têm algum interesse ou que de alguma forma tiram o seu sustento da praia, que querem que a praia esteja conservada e bonita. São oito anos de Bandeira Azul, mas a manutenção é trabalhosa e contínua. Então, esse dia é uma conquista coletiva, principalmente de toda essa comunidade do Peró”, destacou.

Também presente no evento, o representante da Associação Amigos do Peró, Paulo Roberto Araújo, enalteceu o trabalho coletivo. “Há dez anos buscamos a Bandeira Azul junto com o poder público. No primeiro hasteamento, a coordenação nacional reconheceu que o caso do Peró era único no mundo, onde a comunidade que lutou pelo selo, obviamente com o apoio necessário da Prefeitura. Hoje, é uma honra para nós renovarmos esse selo. A Bandeira Azul trouxe uma transformação para o nosso bairro. Turistas, o ordenamento da praia, trilheiros para o Morro do Vigia, taxas de 100% de ocupação na hotelaria e a qualificação da experiência. O Peró só tem a ganhar com o Programa”, afirmou.

Um dos destaques do evento foi o momento de homenagem à Escola Municipal Evaldo Salles, que rendeu ao município o Prêmio Destaque em Educação Ambiental com o projeto “Pesca Fantasma”. A iniciativa, fundada há três anos pela unidade escolar do bairro Peró, foi reconhecida pelo Júri Internacional Bandeira Azul como uma das melhores práticas educativas desenvolvidas no país.

Um dos responsáveis pelo projeto, o diretor Jefferson Justino foi um dos homenageados do dia ao lado dos alunos. “O projeto começou em 2023, unindo educação e pesquisa. Levamos os alunos para mergulhos rasos, com suporte de um mergulhador experiente, e recolhemos redes, anzóis e outros materiais abandonados, e depois analisamos tudo no laboratório da escola. É uma forma de conscientizar sobre a pesca responsável, já que a atividade pesqueira ainda é, hoje, muito presente na vida dos moradores e de muitas famílias dos nossos alunos aqui do Peró. E a gente fica muito feliz em saber que esse projeto rendeu para a nossa cidade um prêmio de relevância nacional”, disse.

Participaram da cerimônia os secretários de Governo, Victor Escapini; de Turismo, Davi Barcelos; de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho; de Serviços Públicos, Jeferson Vidal; o vereador Alfredo Gonçalves; representantes da Prolagos, do Instituto Escola do Mar (IEMAR), equipes municipais de Licenciamento e Fiscalização, da Guarda Marítima e Ambiental, da Superintendência de Pesca, da Companhia de Serviços Públicos de Cabo frio (Comsercaf) e integrantes do Comitê Gestor da Bandeira Azul, além de moradores e lideranças comunitárias.

Confira as próximas cerimônias de hasteamento da Bandeira Azul em Cabo Frio – Temporada 2025/2026:

Praia do Foguete

11 de dezembro de 2025 (quinta-feira)

Horário: 9h

Local: Rua das Papoulas, nº 20 – Foguete

Praia do Pontal do Peró

15 de dezembro de 2025 (segunda-feira)

Horário: 9h

Local: Rua Pitanga – segunda entrada da praia