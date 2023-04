Peró, Tangará e Cajueiro entram no cronograma da Secretaria de Obras de Cabo Frio

Demais bairros estão sendo recebendo manilhas e reparos de pv

Em recente reunião feita pelo secretariado, foram discutidas as próximas ações e a seleção dos futuros bairros e ruas, de acordo com as respectivas necessidades existentes de cada.

O bairro do Peró vinha sendo muito pedido por sofrer com os fortes alagamentos devido as chuvas. Essa preocupação aflige os moradores do local, e com isso, as trocas de manilhas e desobstrução de bueiros e PVs são a solução para que melhore a situação e escoe esse volume de água.



O secretário Vanderson Bento foi pessoalmente nas ruas Vera Maria Freire (antiga Amélia) e na Travessa São Lucas, e conversou com os locais, que mostraram os problemas que tem enfrentado. Foram acionados os engenheiros e solicitados topógrafos para estudar como realizar a obra da melhor forma, e entender a raiz do problema. No Tangará, as rua Castro Alves, Nelson Mandela, Santa Marta e Airton Senna estão na listagem para serem iniciadas na próxima semana.

O secretário também passou na vala localizada na Avenida dos Pescadores (Peró) onde está sendo feita a limpeza com intuito de melhorar sua drenagem de água. A situação do local se repete com frequência pelas chuvas que carregam folhagens e areia consigo e diminuem o fluxo dessa água, obstruindo sua passagem final. Com isso, a limpeza nessa área se torna uma necessidade recorrente. O Cajueiro será o próximo a ter a troca de manilhamento.

Durante os últimos dias, as equipes de obras estão trocando as manilhas na José Paes de Abreu (Jardim Flamboyant), Padre Manoel Bernardes com Aspino Rodrigues (Jardim Caiçara), Avenida Américo Gomes da Foncesa (Jardim Esperança), Rua das Dunas (Manoel Correa) e Luís Linbenberg (São Cristóvão).

Ao todo desde janeiro, foram mais de 200 ruas beneficiadas com obras desde o início do novo mandato do secretário de Obras.