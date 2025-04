PF combate fraude em benefícios sociais em São Pedro da Aldeia

Na manhã dessa sexta-feira, 4/4, a Polícia Federal deflagrou a Operação Ficha Fantasma com o objetivo de combater fraudes no sistema do Cadastro Único do Governo Federal, cometidas por meio da inserção de dados falsos.

As investigações começaram após denúncia da Prefeitura de São Pedro da Aldeia/RJ, indicando que uma servidora teria criado 22 cadastros fictícios no sistema, usado para identificar famílias de baixa renda e viabilizar o acesso a programas sociais como o BPC/LOAS, Bolsa Família e Auxílio Gás.

A análise revelou inconsistências como ausência de assinaturas, documentos preenchidos por uma mesma pessoa, dados incorretos e falta de formulários físicos arquivados. Todos os cadastros eram unipessoais, de idosos acima de 80 anos, indicando que o objetivo era a obtenção indevida do Benefício de Prestação Continuada ao idoso.

Com base nesses cadastros, foram solicitados e concedidos 15 benefícios BPC/LOAS, todos cancelados pelo INSS após identificação da fraude. Após o bloqueio da senha utilizada para acesso ao sistema, a servidora afastou-se do cargo e pediu exoneração.

Nesta fase da operação, a PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão em São Pedro da Aldeia, expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

A investigada poderá responder por inserção de dados falsos em sistema de informações. A investigação prossegue para apurar o envolvimento de outros possíveis responsáveis.