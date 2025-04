PF combate fraudes contra a Caixa Econômica em Arraial do Cabo e Búzios

Na manhã desta quinta-feira, 17/4, a Polícia Federal deflagrou a Operação Estorno Final com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada na prática de fraudes bancárias em detrimento da Caixa Econômica Federal.

Policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Arraial do Cabo/RJ, Armação dos Búzios/RJ e Niterói/RJ. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

A investigação foi iniciada após a Polícia Federal receber uma comunicação da própria instituição financeira, acerca da identificação de fraudes na abertura de contas bancárias e consequente contratação indevida de empréstimos na modalidade “Antecipação Saque Aniversário FGTS”, que consiste em um empréstimo que permite ao trabalhador antecipar o valor do saque-aniversário do FGTS em até 10 parcelas anuais.

As fraudes foram identificadas a partir de terceiros que se passaram pelas vítimas para abrir contas e contratar empréstimos vinculados ao saldo do FGTS.

Foi apurado que os investigados se dirigiam às agências da Caixa Econômica Federal se passando pelas vítimas, portando documentos falsos para efetuar a abertura das contas e contratar os empréstimos fraudulentos. Uma vez obtidos os valores, os recursos eram transferidos para contas bancárias de amigos e familiares, com o objetivo de ocultar a origem e dar aparência de legalidade ao montante desviado.

Até o momento, a PF identificou que os investigados estão envolvidos em fraudes praticadas nas agências da Caixa Econômica Federal de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras, sendo que há suspeita de que o grupo também tenha participação em golpes aplicados em outras agências bancárias. O prejuízo estimado causado à instituição financeira é de aproximadamente R$ 180 mil.