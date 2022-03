Pianista de 10 anos irá se apresentar em Cabo Frio

Os amantes do piano e da música clássica podem comemorar. Cabo Frio vai receber mais uma edição da série “Jovens Pianistas”, que será realizada na Casa de Cultura José de Dome (Charitas), no próximo sábado (26), a partir das 19h. Este será o terceiro concerto da temporada 2022, da série que foi criada em setembro de 2002 pelo diretor artístico Hasenclever da Silva Oliveira.

A pianista capixaba Olívia Tebaldi, de 10 anos, será a atração desta que é a 93ª edição do recital. No repertório, a pianista vai tocar clássicos de Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Mozart Camargo Guarnieri, Heitor Villa-Lobos, Marcelo Rauta, Moritz Moszkowski, Claude Debussy e Frédéric Chopin.

Todas as apresentações da série são gratuitas e têm o objetivo de formar novas plateias, divulgar a música clássica e proporcionar oportunidades aos jovens pianistas de talento em início de carreira. No local haverá uma caixa de contribuição voluntária que será repassada integralmente à artista. O uso de máscara de proteção facial é obrigatório.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e faz parte de contrapartida da lei emergencial de auxílio ao setor cultural, conhecida como Lei Aldir Blanc. Os concertos também contam com o apoio cultural do Restaurante Torres Gêmeas; Hotel La Brise; Rádio Estação 104 FM; Jornal Ponto de Vista e do afinador de pianos, Bruno Buzzacchi.

OLÍVIA TEBALDI

Olívia começou a estudar piano em fevereiro de 2016, aos quatro anos de idade, na classe da professora Janne Gonçalves, da Escola de Música Gabriel Camargo, em Vitória/ES, onde hoje estuda teoria musical com o professor Hemerick Xavier.

Ela participou de eventos como o Encontro Internacional de Pianista de Piracicaba de 2020 e, em 2021, participou do FEMUSGO, II Festival Crescendo, em Portugal, e do VI EINPP, todos de forma virtual.

A pianista faz masterclasses com renomados pianistas como forma de aprimorar seus estudos e melhorar sua performance. Desde 2017 participa de concursos de piano nacionais e internacionais, destacando-se com premiações em diversos deles.

Em dezembro de 2020, Olívia foi convidada para tocar um recital solo no Festival Pianístico de Joinville/SC, estreando oficialmente no palco, e em abril de 2021 se apresentou novamente em um recital solo no Instituto Ling de Porto Alegre/RS.

Participou, ainda, dos recitais online: Jovens Pianistas Capixabas, da II Mostra de Música Gabriel Camargo, em julho de 2021, e também do 11º Recital em Casa da edição Piano Kids, da Série Jovens Pianistas, em Cabo Frio, em outubro do mesmo ano.