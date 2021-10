Plano de Verão é discutido na Câmara de Búzios

A temporada de verão 2021-22 em Búzios foi tema do fórum de debates na Câmara Municipal na terça-feira (28), organizada pelo presidente da Comissão de Turismo e Cultura Niltitinho de Beloca.

Na ocasião os secretários municipais tiveram a oportunidade de falar sobre o planejamento da cidade para o verão, enquanto entidades representativas apresentaram suas demandas. (Assista)

O Secretário Municipal de Serviços Públicos Marcus Vallerius falou sobre as lâmpadas de led que estão sendo colocadas na cidade e sobre o problema de lixo, sobretudo no Centro de Búzios. Segundo o secretário, o caminhão de lixo passa três vez no local, e ele está vendo a viabilidade de coleta na madrugada, já que grande parte do lixo do centro é de restaurantes e bares. Enfatizou a importância de que os comércios tenham contêineres para colocar os lixos e que a população se atente ao horário de coleta do seu bairro para que a cidade se mantenha limpa.

Já o representante da Secretaria de Turismo Ricardo Valdívia citou alguns projetos da pasta como a criação do selo turismo de segurança para mulheres, o “Natal Luz” em Búzios e ações em parceria com outras secretarias.

As ações planejadas para Cultura são reformas no espaço Zanine, Cine-Teatro da Rasa e Biblioteca Municipal no verão e criar o calendário de oficinas culturais para as férias. Enquanto a Saúde prevê o reforço da equipe do Hospital Municipal, a ampliação de testagem da Covid-19 e ampliação das ações da vigilância sanitária no período.

Para o vereador Niltinho o planejamento do verão é importante para oferecer turismo de qualidade para os visitantes e moradores de Búzios. Ele lembrou da lei municipal que estabelece o prazo para elaboração do Plano Verão Anual e sua divulgação.

Lei do Plano Verão

A Lei Ordinária nº 1.286, de 27 de setembro de 2016 estabelece que o Poder Executivo deverá encaminhar à Câmara de Vereadores as diretrizes referentes ao Plano de Verão Anual até o dia 1° de novembro.

As normas estabelecidas pelo Plano Verão deverão ter ampla divulgação no Boletim Oficial do município e ser disponibilizadas na Internet, para que a sociedade possa planejar o impacto das ações em seu cotidiano. O prazo para essas publicações é até o dia 1° de dezembro de cada ano.

Demandas das Entidades Representativas

Além da apresentação das ações previstas pelas secretarias municipais e questionamentos dos vereadores; as entidades representativas – ACEB (Associação Comercial e Empresarial de Búzios), representantes dos Buggys e do Táxi Marítimo – apresentaram demandas, como a aplicação da Lei de Regulamentação do Serviço de Buggy-Turismo, para que a atividade seja exercida com qualidade; a demarcação das raias da praias e a sinalização da área de Táxi Marítimo; lixeiras nos pontos turísticos, banheiro no Mirantes João Fernandes e planejamento para os ônibus turísticos.

A mesa do fórum de debates foi composta pelos vereadores Niltinho de Beloca, Josué Pereira, Aurélio Barros; pelo presidente da Casa Legislativa Rafael Aguiar; pelos representantes da Secretaria de Turismo Ricardo Valdívia e de Cultura Cláudia Rodrigues; pelo Secretário de Saúde Leonidas Heringer, Secretário de Serviços Públicos Marcus Vallerius; pelo chefe de gabinete Marcelo Rocha e pelo presidente da ACEB Jacques Jacky.