Plano Verão é discutido em Búzios

O Plano Verão do município de Búzios foi discutido, ontem, na sede da Secretaria do Turismo e contou com as presenças do prefeito Alexandre Martins, do presidente da Comissão de Turismo da Câmara, vereador Gugu, e representantes das secretarias municipais, Marinha do Brasil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Guarda-vidas e da Associação de Taxistas.

O encontro teve o objetivo de fortalecer a colaboração entre o Poder Executivo e os demais órgãos públicos a fim de que a cidade esteja organizada, segura e bem estruturada para receber os milhares de visitantes que aproveitam o verão por aqui.