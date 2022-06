A Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo realizou na manhã de hoje (9), o plantio de mudas nativas de cactáceas e bromeliáceas no entorno do Mirante da Prainha.

No total, foram plantadas 145 mudas, entre elas a espécie endêmica Pilosocereus ulei (Cacto cabeça-branca). A ação faz parte do cronograma planejado para o Mês do Ambiente e foi realizada através de parceria entre o Licenciamento Ambiental e a Coordenadoria de Impactos Ambientais.