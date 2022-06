Plantio de mudas e visitas a ETE Ponte dos Leites marcam comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente em Araruama

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 05 de junho. Em Araruama, as ações para reforçar a importância da data já tiveram início.

Nessa quarta-feira, 01, alunos da Escola Municipal Sinval Pinto de Figueiredo fizeram uma visita guiada até a ETE Ponte dos Leites.

Na estação eles puderam ver na prática como são realizadas as etapas do serviço de tratamento de esgoto do município e a importância do mesmo.

Os alunos da Escola Municipal Margarida Trindade também fizeram a visita guiada à ETE Ponte dos Leites, mas no período da tarde.

Outras ações também foram realizadas, mas dessa vez no CIEP Guimarães Rosa. Primeiro, os alunos assistiram a palestra “Projetos ambientais da Secretaria de Ambiente no município de Araruama”, ministrada pelo diretor de Educação Ambiental, Pedro Guimarães, a assessora técnica, Suzana Nascimento, e a técnica de Meio Ambiente, Márcia Iracabal.

Em seguida, os estudantes saíram da teoria e foram para a prática. Literalmente colocaram a mão na terra e fizeram o plantio de mudas frutíferas no próprio terreno do CIEP; entre elas, espécies de pitanga, jaboticaba, acerola e caju.

Um aprendizado que, com certeza, os alunos vão levar por toda a vida.

As atividades em prol da sustentabilidade continuam no município até o dia 05 de junho, quando será comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente.