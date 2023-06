PM descobre central clandestina de internet e furto de energia em Cabo Frio

Equipes da Polícia Militar descobriram uma central clandestina de internet no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, que fornecia sinal para cerca de 1.000 clientes da região da Boca do Mato. Além disso, foi constatado furto de energia elétrica no local, com uma ligação direta, sem medidor.

Um perito participou da ação, realizada na noite desta quinta-feira (1º). No local, a polícia verificou que o estabelecimento não possuía alvará de funcionamento, nem CNPJ válido para a cidade de Cabo Frio.

O proprietário do imóvel e o sócio proprietário da empresa foram conduzidos juntamente com o material apreendido para a 126ª Delegacia de Polícia.

Durante a operação, foram apreendidos diversos materiais relacionados à infração, incluindo dois aparelhos CCR modelo 2116, um DIO, uma retificadora, um OLT de chassi, uma inversora e quatro baterias de 150 Amperes cada.

Na delegacia, o proprietário do imóvel foi autuado conforme o artigo 155 do Código Penal, que trata do furto de energia elétrica, permanecendo preso.