PM encontra roupa camuflada e farta quantidade de drogas em Araruama após ver suspeitos em fuga

Policiais Militares encontram roupa camuflada e grande quantidade de drogas em Araruama, na manhã deste Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na área, já conhecida pela atuação de facções criminosas, quando notou a movimentação suspeita.

Apesar do cerco tático, o grupo conseguiu escapar.

Ao todo, foram apreendidas 2.560 cápsulas de cocaína (2.560g), 1.360 pedras de crack (680g), além da roupa guile e um rádio transmissor.

Os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como abandono de material entorpecente. (31), após perceberem homens fugindo por área alagadiça no bairro Novo Horizonte.

Ao inspecionarem a área, agentes do 25º BPM encontraram o material, pronto para a venda, escondido em uma obra abandonada.

