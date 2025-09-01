Pular para o conteúdo
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

PM encontra roupa camuflada e farta quantidade de drogas em Araruama após ver suspeitos em fuga

Jornal de Sábado
IMG_1854

Policiais Militares encontram roupa camuflada e grande quantidade de drogas em Araruama, na manhã deste Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na área, já conhecida pela atuação de facções criminosas, quando notou a movimentação suspeita. 

Apesar do cerco tático, o grupo conseguiu escapar. 

Ao todo, foram apreendidas 2.560 cápsulas de cocaína (2.560g), 1.360 pedras de crack (680g), além da roupa guile e um rádio transmissor. 

Os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como abandono de material entorpecente. (31), após perceberem homens fugindo por área alagadiça no bairro Novo Horizonte. 

Ao inspecionarem a área, agentes do 25º BPM encontraram o material, pronto para a venda, escondido em uma obra abandonada.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na área, já conhecida pela atuação de facções criminosas, quando notou a movimentação suspeita. 

Apesar do cerco tático, o grupo conseguiu escapar. 

Ao todo, foram apreendidas 2.560 cápsulas de cocaína (2.560g), 1.360 pedras de crack (680g), além da roupa guile e um rádio transmissor. 

Os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como abandono de material entorpecente.

Veja também

IMG_1107

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 01

IMG_1857

Câmara de Búzios vota na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026

IMG_1856

Camila Saraiva assume Secretaria de Assistência Social em Cabo Frio

IMG_1855

Do pinguim ao jacaré: mais de 500 animais são resgatados em Cabo Frio nos primeiros 8 meses de 2025

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.