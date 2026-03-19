Polícia Civil de Arraial do Cabo prende casal de estelionatários em agência de Cabo Frio

Na tarde desta quarta-feira, dia 18, agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, lotados na 132ª DP de Arraial do Cabo, prenderam em flagrante dois estelionatários em uma agência bancária no Centro de Cabo Frio.

A ação foi coordenada pelo delegado titular, Carlos César, após trabalho de inteligência que apontou a tentativa de saque fraudulento no valor de R$ 5.264,00 mediante uso de documento falso.

No interior da agência, os policiais constataram que o homem utilizava um documento de identidade com sua própria fotografia, porém com dados de terceiros, sendo confirmada sua verdadeira identidade. A mulher atuava como acompanhante, auxiliando na execução do golpe.

Os suspeitos, Leandro da Cunha Martins e Andresa Cristina Ribeiro Amorim, foram conduzidos à 132ª DP, onde foram autuados em flagrante por estelionato (artigo 171 do Código Penal) e permaneceram presos à disposição da Justiça.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.