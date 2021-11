Polícia de Cabo Frio prende homem em flagrante por pornografia infantil

No dia de hoje, dia 30, por volta das 08h, Policiais Civis da 126DP de Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial Responsável, prenderam em Flagrante Delito o Nacional LUCAS D.V pelo crime de Pornografia Infantil.

A prisão foi cumpria durante Ordem Judicial de Busca e Apreensão deferida pela Justiça representada pela Vara Criminal de Laguna – Santa Catarina, Carta Precatória 078/2021, extraída do IP 379.21.00173, registrada na 126ªDP – Cabo Frio, os policiais civis procederam ao endereço situado na Rua Feliciano Cardoso, s/n, Praia do Siqueira, nesta cidade, onde, no primeiro momento não localizou o nacional LUCAS D.V, alvo da Ordem Judicial, tornando-se necessário o ingresso através do uso da força, possibilitando, através de buscas no local, localizar no cômodo identificado como sendo de LUCAS diversas imagens de pornografia infantil, com dizeres que lembravam rituais satânicos, além de dois cadernos contendo senhas de acessos a sites de pornografia infantil.

Também foi possível observar nas paredes do cômodo o nome da vítima que consta no procedimento proveniente do Estado de Santa Catarina fazendo alusão às ameaças de morte realizadas à vítima.

Após a constatação do crime o fato foi comunicado à Autoridade Policial, o qual imediatamente procedeu ao local, assim como a Perícia Criminal. Concomitantemente compareceu na residência o alvo da Ordem Judicial – LUCAS, acompanhado de sua genitora, Sra Esmeralda, que mediante a situação recebeu a Ordem de Prisão no local.

Foram arrecadados um Notebook, 04 pendrives, um telefone celular, diversas fotografias de pornografia infantil e dois cadernos de anotações, além de fotografias da vítima Catarinense.

Diante dos fatos, LUCAS foi conduzido até a UPJ, para as medidas de praxe, onde o fato foi apreciado pela Autoridade Policial.