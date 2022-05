Polícia de Cabo Frio prende padrasto que torturava enteado de três anos

Na sexta-feira, dia 06, por volta das 20h, Policiais Civis da 126ªDP de Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial Titular Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, capturaram o nacional Erivaldo F.D.O.

A ocorrência deu início com a comunicação do Conselho tutelar narrando que uma criança de três anos de idade havia dado entrada no hospital com diversas queimaduras, inclusive nas nádegas e região da genitália, além de rosto desfigurado por socos e tapas.

Na ocasião, foi tomado termo da conselheira tutelar e da mãe da criança a qual narrou que foi mantida em cárcere privado por Erivaldo, sem qualquer possibilidade de contato externo desde janeiro.

Durante o tempo que esteve sobre o domínio de Erivaldo, a criança e sua mãe eram constantemente agredidas, inclusive utilizando isqueiro, pedaços de ferro e madeira.

Chegando a lesionar o tímpano da criança, deformar rosto e mãos. As agressões muitas vezes envolviam fogo ou afogamento no vaso sanitário.

Diante de tais narrativas, a equipe da delegacia foi mobilizada para diligências nos possíveis endereços que se encontrava o criminoso.



Durante as buscas incansáveis, os policiais civis desta UPAJ iniciaram cerco pelas principais vias de acesso, vindo a localizar e interceptar o criminoso na tentativa de fuga na saída de São Pedro da Aldeia.