Polícia encontra dono de imobiliária de Unamar que estava sequestrado

A PATAMO Unamar, em Cabo Frio, entrou em ação após receber informações, nesta quinta, dia 09, de um sequestro em andamento na localidade denominado Sinagoga.

Segundo as denúncias, as lideranças do tráfico no local, facção criminosa CV, teriam sequestrado o proprietário de uma Imobiliária e o conduzido por um veículo, Palio azul, até a mata pra ser executado.

Os policiais após informações privilegiadas entraram na Comunidade Sinagoga e avistaram o referido veículo.

Durante a abordagem, os policiais lograram êxito em encontrar a chave do veículo Renault Sandero, pertencente ao proprietário da Imobiliária que havia sido sequestrado.

Após todo o trabalho da PATAMO UNAMAR a vítima foi libertada com vida.

O veículo Renault Sandero da vítima também foi recuperado.

Procederam à delegacia para que fossem feitas todas as ocorrências.

Vítima do sequestro e cárcere privado não sofreu nenhuma lesão, mas ficou por volta de 4 horas em poder dos sequestradores.