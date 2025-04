Polícia investiga desaparecimento de três pessoas em Saquarema

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de três pessoas em Saquarema. Os casos aconteceram em datas diferentes, e, segundo o delegado André Bueno, até o momento não há indícios de ligação entre eles.

O caso mais recente é o de Fábio Corrêa, que desapareceu no domingo de Páscoa (20), após sair de casa com destino a Vilatur.

A última localização do GPS indicou que ele passou por Praia Seca, em Arraial do Cabo. No fim do dia, o carro dele foi encontrado carbonizado nas proximidades do aeroporto de Cabo Frio.

O outro caso envolve Gabriel e Ronan, desaparecidos desde 30 de março. Os dois trabalhavam em uma obra em Vilatur e avisaram à família que estavam voltando para casa, mas não chegaram.

O veículo que usavam também foi localizado carbonizado, em Bicuíba. Segundo familiares, a perícia indicou que não havia corpos dentro do carro.

As investigações continuam, e a Polícia Civil segue em busca de pistas que levem ao paradeiro dos desaparecidos