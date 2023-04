Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio, é interditada parcialmente em caráter de urgência

A Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio, foi interditada parcialmente nesta quinta-feira (6), em caráter de urgência.

A interdição começou às 10h e segue até 16h para que a Enel possa fazer a passagem de cabos de energia e a troca de um poste, no Morro da Guia, que está apresentando risco de queda.

Segundo a Prefeitura, agentes da Guarda Municipal estarão no local para cuidar do ordenamento do trânsito e também da segurança na área.

Trabalho no local

De acordo com a Enel, o caráter de urgência do serviço no local se dá devido as mudanças climáticas previstas para este fim de semana.



“O serviço está sendo executado hoje, em caráter de urgência, devido à previsão climática desfavorável para o fim de semana. A distribuidora ressalta que este trabalho faz parte de um grupo de ações de manutenção em curso na cidade. Há alguns dias, a concessionária instalou um novo poste na ponte para garantir que a rede elétrica que segue até o Morro da Guia e atende o Centro da cidade não sofra consequências provocadas pela erosão do solo devido às chuvas. E hoje, os técnicos trabalham na substituição de cabos de energia”, esclareceu a Companhia em nota.