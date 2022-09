Praça de São Pedro da Aldeia vai receber projeto ”Somos do Mar”

A Praça Hermógenes Freire da Costa irá receber uma ação educativa para conscientizar a população de forma lúdica a preservar a natureza. A Secretaria de Meio Ambiente de São Pedro da Aldeia promove, junto ao projeto itinerante Somos do Mar, uma atividade ambiental aberta a toda população. O espetáculo Mar de Soluções será apresentado no próximo dia 10 (sábado) às 16h.

A peça educativa aborda a importância de não jogar lixo na natureza de forma divertida em uma mistura de teatro e circo. O espetáculo do Projeto Somos do Mar é interpretado pelo engenheiro ambiental, Diulie Tavares, e pelo oceanógrafo, Rafael Langella, ambos artistas e educadores ambientais. A história traz o encontro de um animal marinho (Marina Peixa) e um mergulhador especialista em oceano (Robertino). Durante a apresentação, os espectadores imergem em uma viagem pelo oceano, entendendo como os resíduos estão chegando nas águas, seus impactos e como cada um pode contribuir.

Mais ações ambientais no município

Este mês de setembro está repleto de ações ambientais em São Pedro da Aldeia. Além do evento educativo com o espetáculo Mar de Soluções, o município terá ação de limpeza na Praia do Mossoró. A atividade será realizada em parceria com o Instituto Escola do Mar (IEMAR) durante toda a manhã e terá a participação de alunos das escolas municipais.

A ação conta com apoio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Postura; além da Colônia de Pescadores, Escoteiros, Cruz Vermelha e ONGs municipais.