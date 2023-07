Praça do Bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia, é reinaugurada

O sábado (15/07) foi especial para os moradores do bairro Vinhateiro. O prefeito Fábio do Pastel entregou aos aldeenses um espaço completamente revitalizado, com quadra anexa de areia e um ambiente que promove bem-estar para toda a família e os animais se divertirem. A cerimônia reuniu autoridades do Legislativo Municipal, o secretariado municipal e autoridades da sociedade civil.

Na oportunidade, antes de iniciar a cerimônia, o prefeito Fábio do Pastel homenageou o morador Johnny, que era conhecido no bairro pelo apelido de Macumba, com um minuto de silêncio e também realizou a leitura de uma carta de seus familiares. O morador era bastante conhecido no bairro Vinhateiro e frequentava a praça durante as obras de revitalização.

A Praça do Vinhateiro conta com uma área de 3.129,86m². Uma das grandes novidades é a área dedicada especialmente para PETS, a primeira do município. No espaço, a população tem acesso a um totem com saquinhos biodegradáveis para ajudar a recolher as fezes dos animais.

Com a construção de uma quadra de areia, os moradores também ganharam um novo espaço para a prática de atividades esportivas. O espaço conta, ainda, com novos bancos, bicicletário e uma área com mesas de jogos. Vale destacar que a praça foi planejada para garantir acessibilidade ao cidadão que irá frequentá-la.

Por fim, as melhorias ainda incluem os serviços de pintura e recuperação de piso, uma nova iluminação com tecnologia LED e o cuidadoso trabalho de paisagismo e jardinagem.

O prefeito Fábio do Pastel celebrou a reinauguração e os cuidados que os moradores devem ter com o espaço. “Quero agradecer a todos os presentes. Entregamos mais uma obra concluída, mas eu quero pedir algo aos moradores do Vinhateiro, que cuidem disso aqui. Nós reaproveitamos todas as plantas, não retiramos nenhuma árvore. A praça foi feita com muito carinho e foi feito para vocês, moradores, do bairro”, declarou.

O vice-prefeito Julio Queiroz também falou ao público presente. “Mais uma inauguração e vocês merecem um espaço como esse; o prefeito Fábio do Pastel mudou essa praça. Agora é momento de zelar, o espaço foi feito para vocês. Queria destacar que a obra dessa praça foi feita com recursos próprios, então vamos cuidar dela”, comentou.

Fotos: Ayron Dias

O secretário de obras, Fernando Frauches, relembrou toda a trajetória da construção do espaço. “Passávamos aqui para ver outras obras e o prefeito me perguntava sobre o que faríamos aqui para a população. Levamos o projeto para a Secretaria e materializamos o que vocês estão vendo hoje. A praça está entregue, agradeço a população que foi bastante prestativa durante todo o processo. Essa praça é para vocês”, disse.



A cerimônia de reinauguração também marcou a entrega das Ruas 13 de maio, Amadeu Franciscone de Medeiros, Henrique Zarpone, Corretor José Zarpone, Viriato Antônio Rafael, Waldomiro Ferreira de Souza e a Travessa Pedro Tavares da Costa, que receberam serviços de drenagem, pavimentação e iluminação com LED. No encerramento da cerimônia, a quadrilha junina da Rua do Fogo realizou apresentação temática. A Secretaria de Esportes e Lazer também disponibilizou pula-pulas e tobogãs para as crianças do bairro, além de lanches e gincanas.

Nascida e criada no bairro Vinhateiro, a moradora Nilvania dos Santos comemorou a entrega da praça. “O espaço ficou muito bom, ficou mais amplo e espaçoso. Antes não tinha como descer da praça. Só quero agradecer pela entrega dessa obra. Moro aqui no Vinhateiro a minha vida toda e estou muito satisfeita”, disse.

Foto: Ayron Dias

As intervenções no local foram realizadas pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEMOD), com recursos próprios da Prefeitura. A reinauguração da Praça do Vinhateiro também contou com o apoio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, e da Secretaria de Saúde, com a disponibilização de uma ambulância no local.

Estiveram presentes todo o secretariado municipal, o chefe de gabinete, Moisés Batista, o presidente da Câmara Municipal, Denilson Guimarães, o vice-presidente da Casa Legislativa, Franklin da Escolinha, e os vereadores Fernando Mistura, Vitinho de Zé Maia, Jean Pierre, Chiquinho de Dona Chica, Chimbiu, Mislene Conceição, Marcio Soares e demais autoridades da sociedade civil.