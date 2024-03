Praça do Itajuru, em Cabo Frio, será revitalizada

A Prefeitura de Cabo Frio iniciou a revitalização da Praça do Itajuru. A ação faz parte do projeto de recuperação de praças da Secretaria de Governo. O trabalho foi iniciado na última semana e a previsão de entrega do espaço é para o dia 30 de julho.

O projeto inclui serviços de pintura, iluminação, recuperação e instalação de bancos, jardinagem, poda de árvores, recuperação de calçadas e da quadra poliesportiva, com a substituição de alambrados e reforma do piso, entre outras melhorias e ações. Além da Praça do Itajuru, outras três também estão sendo reformadas, a do Parque Burle também e a de Unamar, no distrito de Tamoios.

“Nós reconhecemos a importância das praças públicas para prática de esporte e lazer e para integração da comunidade. Estamos devolvendo à população ambientes mais dignos, agradáveis e funcionais para nossas crianças, jovens, adultos e idosos”, disse a secretária de Governo, Thaís de Jesus.