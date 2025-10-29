Praça São Benedito, na Passagem, em Cabo Frio, será reformada para garantir mais acessibilidade e valorização histórica

A Prefeitura de Cabo Frio inicia nesta quarta-feira (29) um importante projeto de requalificação da Praça São Benedito, localizada na Passagem, um dos pólos gastronômicos e turísticos mais tradicionais da cidade. A intervenção, coordenada pela Secretaria da Cidade, tem o objetivo de valorizar o patrimônio histórico-cultural e aprimorar a infraestrutura urbana da região.

O projeto busca preservar a identidade e a memória afetiva da Praça São Benedito, garantindo ao mesmo tempo mais conforto, acessibilidade e segurança para moradores, comerciantes e visitantes. As intervenções incluem a recomposição das pedras portuguesas, instalação de rampas de acessibilidade, construção de novos canteiros com bancos incorporados, padronização do mobiliário urbano e melhorias gerais na iluminação e na acessibilidade.

Antes da execução, foram realizadas reuniões técnicas com representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), responsáveis pela autorização das intervenções em áreas de interesse histórico. Também foi promovida audiência pública para apresentar o projeto à comunidade local e colher sugestões dos moradores.

De acordo com o vice-prefeito e secretário da Cidade, Miguel Alencar, a reforma da Praça São Benedito reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização do patrimônio histórico e o desenvolvimento urbano de Cabo Frio.

“A Passagem é um dos lugares mais encantadores e simbólicos da nossa cidade. A requalificação da Praça São Benedito é uma obra que une tradição e modernidade, preservando a história e, ao mesmo tempo, melhorando a mobilidade e a acessibilidade. É mais uma ação dentro do conjunto de obras que estamos realizando para deixar Cabo Frio cada vez mais bonita, funcional e acolhedora”, destacou.