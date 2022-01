Praia do Peró, em Cabo Frio, recebe atividades turísticas e ambientais neste sábado

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, em conjunto com o Projeto Albatroz, patrocinado pela Petrobras, irá desenvolver atividades ambientais e turísticas na orla da Praia do Peró. A partir do próximo sábado (22), das 9h às 17h, as atividades da Prefeitura se iniciam em uma tenda ao lado de onde fica hasteada a Bandeira Azul.

No espaço serão realizadas atividades de atendimento ao turista para orientações sobre os atrativos da cidade, além de uma pesquisa de opinião com frequentadores da praia. As ações do Projeto Albatroz começam no sábado do próximo final de semana, com atividades de educação ambiental, visando orientar o público sobre o descarte de lixo plástico na praia, interação com as aves da região e a conservação marinha.

Na Central de Atendimento ao Turista, na Praia do Forte, também serão desenvolvidas atividades interativas com o público e haverá uma exposição sobre o Projeto Albatroz, que trabalha pela conservação das espécies de albatrozes e petréis que se alimentam em águas brasileiras.

Confira as datas e horários:

Início das atividades na tenda da Prefeitura:

22 e 23 de janeiro, das 9h às 17h

Início das atividades em conjunto com o Projeto Albatroz:

29 e 30 de janeiro, das 9h às 17h

12 e 13 de fevereiro, das 9h às 17h

19 e 20 de fevereiro, das 9h às 17h