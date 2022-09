Praia do Sol, em São Pedro da Aldeia, recebe Dia Mundial da Limpeza

O mês de setembro segue com ações ambientais em São Pedro da Aldeia. O município terá mutirão na Praia do Sol, no bairro Poço Fundo, neste sábado (17/09), às 9h.

A atividade é em alusão ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias e será realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com os institutos Escola do Mar (IEMAR) e SOMAR, durante toda a manhã. O mutirão tem como objetivo a proteção do ambiente marinho e costeiro promovendo educação ambiental e sustentabilidade. Toda a população está convidada a participar do evento.

Os participantes terão água potável, com apoio da Prolagos, e um local com sombra cedido pela prefeitura. Os voluntários serão divididos em pequenos grupos para a coleta de resíduos sólidos na beira da lagoa e pela extensão da areia da praia. Todo o material recolhido será depositado para a triagem, separação e pesagem.

Ao retornarem da coleta, os participantes serão convidados a participarem de uma Clínica de Educação Ambiental e Sustentabilidade. Na ocasião, será destacado como os animais são afetados pelos resíduos encontrados durante a atividade. Também será realizada no dia uma Clínica de Reanimação Cardiopulmonar realizada por instrutores da Cruz Vermelha.

A ação conta com apoio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Postura; além da Colônia de Pescadores, Escoteiros, Cruz Vermelha e ONGs municipais.