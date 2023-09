Prefeita de Cabo Frio Comissão de agentes da Guarda Civil Municipal

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, recebeu uma comissão de agentes da Guarda Civil Municipal, na tarde desta quarta-feira (31), no Gabinete. O encontro teve a participação dos secretários de Governo, Ruy França; e de Direitos Humanos e Segurança, André Luiz Magalhães, e do vereador Léo Mendes.

Os agentes destacaram a disponibilidade da prefeita em recebê-los, pouco mais de um mês após assumir o cargo. Entre outras demandas, os servidores solicitaram, principalmente, a adequação da Guarda à Lei Federal n.º 13.022/2014, conhecida como Estatuto Geral das Guardas Municipais.

A prefeita se comprometeu a avaliar a viabilidade de atender os pedidos da categoria, dentro das possibilidades financeiras do município. A chefe do Executivo reforçou o compromisso de receber as diferentes categorias do funcionalismo municipal, ampliando o canal de diálogo com servidores de todos os segmentos.

“De uma coisa podem ter certeza: o meu interesse de ajudar é maior do que o de vocês. Tenho recebido todos que procuram. Muitas coisas dependem apenas de um entendimento, que não oneram o município. Mas a gente tem que ter responsabilidade”, ressaltou Magdala.