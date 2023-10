Prefeita de Cabo Frio concede a mais de 35 taxistas transferências de autonomia

A Prefeitura de Cabo Frio realizou um importante passo para regulamentar a situação dos taxistas na cidade. Nesta quarta-feira (25), no auditório do executivo, mais de 30 taxistas receberam transferências de autonomia em um evento que contou com a participação do Sindicato dos Taxistas, Radio Táxi Cabo Frio e membros da sociedade civil.

A iniciativa é um compromisso do município em criar condições mais adequadas para a categoria dos profissionais. Além de representar uma forma de assegurar os direitos da categoria e manter a tradição do serviço de táxi em Cabo Frio.