Prefeita de Cabo Frio e equipe passaram a semana em Brasília em busca de recursos para o município

Nesta semana, a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, esteve em Brasília em busca de recursos para a cidade.



“Amigas e amigos, ser Prefeita de Cabo Frio é um motivo enorme de alegria, pois sei que posso colaborar de maneira decisiva na construção de um município muito melhor para todos nós. Quem me conhece ou me acompanha nas redes sociais sabe que sou inquieta, não paro de trabalhar e de buscar o melhor para a nossa gente. Nessa semana, estou em Brasília para buscar recursos para o nosso município. Quero agradecer aos Deputados que me receberam e se comprometeram em nos auxiliar. Voltarei para a nossa Terra Amada com a certeza de que estamos no rumo certo. Por fim, quero agradecer a minha equipe que continuou tocando o trabalho no governo e a equipe que me acompanhou nessa missão”, disse ela.