Prefeita de Cabo Frio retira Projeto de Reforma Administrativa após ofício do Vereador Davi Souza

Cabo Frio, 12 de dezembro de 2023 – Durante a sessão desta quinta-feira, da Câmara Municipal de Cabo Frio, o líder de governo, Léo Mendes (DC), anunciou que a Prefeita Magdala Furtado (PL) decidiu retirar o projeto de lei da reforma administrativa, após o recebimento do ofício encaminhado pelo Vereador Davi Souza (PDT) e a comoção popular causada pelo polêmico projeto.

O projeto em questão, que propunha significativas alterações na estrutura administrativa do município, foi alvo de intensos debates desde a sua apresentação na Câmara Municipal. O Vereador Davi Souza tem sido uma voz ativa no questionamento do projeto desde o início, destacando-se por suas denúncias e pelo destaque de pontos críticos.

No último fim de semana, Davi Souza trouxe à tona um estudo de impacto elaborado pela Secretaria de Fazenda, que se manifestou contrariamente ao projeto da Prefeita. Esse parecer técnico reforçou as preocupações sobre as mudanças propostas, especialmente em relação à criação de 656 novos cargos comissionados.

O Vereador, representando a preocupação dos cidadãos de Cabo Frio, formalizou suas objeções em um ofício enviado à Prefeita. Em resposta ao documento, Magdala Furtado decidiu pela retirada do projeto.

Leo Mendes, líder de governo, afirmou durante a sessão que a Prefeita pretende revisar o projeto em conjunto com os vereadores e demais interessados, buscando soluções que atendam às demandas da população e ao mesmo tempo permitam melhorias na administração municipal.