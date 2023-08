Prefeita de Cabo Frio se reúne com representantes do Governo do Estado para pontuar demandas

A prefeita Magdala Furtado se reuniu nessa quarta-feira (02), no Palácio Guanabara, com o vice-governador do Estado do Rio de Janeiro e também secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, para destacar demandas cabo-frienses acerca do Meio Ambiente e Pesca.

A chefe do Executivo pontuou a execução em Cabo Frio do Programa Estadual Limpa Rio, que é realizado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), para a realização do desassoreamento e limpeza do Rio Una e Gargoá, em Tamoios. Outro destaque foi a solicitação de apoio para a realização da dragagem na Lagoa de Araruama, nos pontos da Praia do Siqueira e Boca da Barra.

A convite do vice-governador, a prefeita também prestigiou a cerimônia de entrega de veículos para o fortalecimento das atividades agropecuárias, presidida pelo governador Cláudio Castro. Toda a agenda na capital fluminense contou também com a presença do procurador-geral de Cabo Frio, David Figueiredo.