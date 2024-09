Prefeita de Cabo Frio vai receber Sepe Lagos neste sábado

By

Sepe Lagos informa que durante caminhada de campanha pelo Bairro Guarani, no último dia 10/9, a prefeita de Cabo Frio Magdala Furtado (PV) foi abordada pela direção do sindicato e se comprometeu, verbalmente, a receber uma comissão de representantes da categoria para debater a proposta de unificação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação.



A prefeita disse que compreende a urgência da matéria e que está em diálogo com a subsecretária de educação Maria Raquel sobre este assunto. Apesar disso, o sindicato ainda não conseguiu confirmar junto à assessoria da prefeita o horário deste encontro.

Sendo assim, o Sepe convoca toda a categoria para estar em vigília em frente à sede do governo no dia da reunião. Somente com união e pressão garantiremos que a negociação avance e resulte em conquistas para a educação pública de Cabo Frio.

Esse compromisso, apesar de informal, é um avanço. Desde meados de julho o sindicato não conseguia qualquer tipo de resposta da administração municipal para a continuidade das negociações. Se a reunião realmente acontecer como prometeu a gestora, será possível negociar o PCCR Unificado, uma demanda histórica da categoria e essencial para garantir a valorização dos trabalhadores em educação e a melhoria nas condições de trabalho de todos os profissionais que atuam nas escolas do município. Não apenas os docentes mas também os funcionários de todas as funções.