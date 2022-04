Prefeito de Búzios acompanha os bastidores do “Stock Car” para conhecer detalhes da realização do evento  

O prefeito Alexandre Martins acompanhou neste domingo (10) o ‘Grande Prêmio do Galeão’, evento que marca o retorno da “Stock Car” ao Rio de Janeiro. A intenção é conhecer detalhes da realização deste grande espetáculo esportivo e turístico para realização no município.

Segundo o gestor, o projeto para a construção do autódromo está em andamento e já existem propostas para licitação. Na ocasião, Alexandre Martins conversou com organizadores, equipes e competidores acerca da “Stock Car”.

“Queremos um evento de qualidade para a nossa península, além do público entre competidores, visitantes e turistas que o esporte atrai”, explicou o prefeito.

No evento, o prefeito teve a oportunidade de bater um papo com o governador do Rio, Cláudio Castro, com o secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, com o representante da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Giovanni Guerra, com o Presidente da Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro (FAERJ), Djalma De Faria Neves e com o grande automobilista brasileiro, Cacá Bueno.