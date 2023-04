Prefeito de Búzios sanciona Lei Complementar de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração para servidores

O prefeito Alexandre Martins sancionou nesta segunda-feira (17), a Lei Complementar nº 62, que dispõe do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores municipais dos segmentos técnico e administrativo da administração municipal.

O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do segmento técnico e administrativo tem como principal objetivo a valorização do servidor público e seu desenvolvimento profissional, revertendo frutos em benefício da população. Estes cargos comunicam-se com as atividades de planejamento e execução de rotinas e procedimentos administrativos, além de apoio direto à gestão de cada órgão da administração pública direta e indireta.

De acordo com o Gestor, essa categoria é merecedora, passaram por momentos difíceis num passado não muito distante e seguraram a onda, conduziram a crise com equilíbrio, determinação e profissionalismo: “Vocês de fato seguram esta Prefeitura, merecem todo o meu respeito e admiração. Presenciei mais de uma categoria subir no passado e vocês nada. Quero exaltar esta criança dentro de vocês, penso que é o mínimo que posso fazer por vocês”.

A agente administrativa, Darlene Souza Morais, popularmente conhecida como Dadá, participou com êxito do primeiro concurso público da Prefeitura de Búzios em 1998. Desde 2003, quando foi convocada para o cargo, ela exerce a profissão com dedicação e esmo: “Estou muito emocionada, são exatamente 20 anos exercendo o meu cargo com dedicação, empenho e muito amor. Vários prefeitos mencionaram que queriam fazer o plano de cargos e salários para nós, mas nunca foi colocado no papel. Agora Alexandre Martins, que é uma pessoa que admiro muito e agora mais ainda, nos concede este benefício. É um momento único para nós servidores”.

Mais informações sobre a Lei Complementar nº 62, que dispõe de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores municipais, acesse o Diário Oficial da Prefeitura de Búzios, através do link: https://buzios.rj.gov.br/