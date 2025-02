Prefeito de Cabo Frio acompanha obra da Estação de Tratamento de Esgoto que vai acabar com despejo na Lagoa de Araruama

Nesta quinta-feira, dia 20, o prefeito de Cabo Frio, Dr, Serginho, veio a público falar sobre dois assuntos que estão diretamente ligados e que fazem toda a diferença para o futuro da cidade.

“Estou aqui em frente à Estação de Tratamento de Esgoto Terciária, uma obra que está a todo vapor e que vai acabar com o despejo de esgoto in natura na nossa lagoa, garantindo que a água devolvida seja tratada e de qualidade. Mas o que quero destacar hoje vai além dessa conquista. Encaminhamos para a Câmara e conseguimos a aprovação de um projeto de lei que muda a forma como os novos empreendimentos impactam nossa cidade. A partir de agora, qualquer condomínio ou loteamento construído em Cabo Frio, especialmente nas áreas próximas à Lagoa de Araruama, será obrigado a ter sua própria estação de tratamento de esgoto. Isso significa menos impacto ambiental, mais sustentabilidade e um compromisso real com o saneamento e a preservação da nossa lagoa. Seguimos firmes no trabalho para salvar a Lagoa de Araruama e construir um futuro melhor para Cabo Frio”, disse.