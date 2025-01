Prefeito de Cabo Frio anuncia obras de infraestruturas para a cidade em parceria com o DER

Na manhã desta segunda-feira, dia 13, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, e o vice-prefeito e secretário da Cidade, Miguel Alencar, realizaram uma reunião com o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Pedro Ramos, para anunciar importantes obras de infraestrutura na cidade.



Durante o encontro, foi confirmado o início das intervenções ainda em janeiro, contemplando a instalação de nova iluminação na Rodovia Amaral Peixoto, no distrito de Tamoios, e em toda a entrada de Cabo Frio.

Além da iluminação moderna e eficiente, o projeto prevê a requalificação completa do asfalto e a implantação de sinalização horizontal, assegurando mais segurança e conforto para motoristas e pedestres que utilizam a RJ-140. As melhorias serão realizadas desde a Ponte da Praia do Siqueira até a divisa de Cabo Frio com Arraial do Cabo.

O prefeito Dr. Serginho destacou a parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, fundamental para a execução das obras. “Agradeço ao governador Cláudio Castro por atender às nossas demandas e por todo o empenho em transformar nossa cidade. Essas obras são essenciais para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida dos nossos moradores”, afirmou o prefeito.

Pedro Ramos, presidente do DER, reforçou o compromisso do órgão com a região. “Obrigado, prefeito, por trazer sempre demandas importantes para a região. Pode contar conosco. Muito em breve estaremos iniciando todos os serviços que discutimos nesta manhã”, declarou.