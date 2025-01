Prefeito de Cabo Frio divide o próprio salário

Nesta terça-feira, dia 14, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, anunciou em suas redes sociais, que decidiu parcelar seu salário de janeiro em 10 vezes e abdicará de 50% de seu salário a partir de fevereiro. A medida foi tomada em solidariedade aos servidores municipais que enfrentam dificuldades financeiras.

Dr. Serginho afirmou que, enquanto gestor, optou por parcelar seu salário como forma de demonstrar empatia com a situação dos servidores. Além disso, o prefeito comprometeu-se a abrir mão de metade de sua remuneração mensal a partir do próximo mês, até que a prefeitura consiga regularizar os pagamentos pendentes e cumprir com os compromissos financeiros.