Prefeito de Cabo Frio está estável e recebe visita de aliados políticos

A Prefeitura de Cabo Frio informa que o prefeito José Bonifácio segue internado, nesta quarta-feira (5), no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), em tratamento contra um câncer no fígado.

O estado de saúde é estável e sem alterações em relação ao último boletim médico. Ao contrário do que foi falsamente divulgado hoje, o Governo Municipal esclarece que o prefeito se comunica normalmente e não foi entubado.

Nesta quarta, o prefeito recebeu a visita do Promotor de Justiça André Navega, com quem tratou do envio de um Projeto de Lei para a Câmara Municipal sobre a organização administrativa da Procuradoria-Geral do Município. Recebeu, também, a visita do secretário municipal de Saúde, Janio Mendes, que informou ao prefeito sobre a liberação de uma verba de R$ 12 milhões para a reforma do Hospital São José Operário.

Outras visitas nesta quarta foram da secretária municipal de Relações Institucionais, Daniella Mendes, do vereador Davi Souza (PDT) e do presidente da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf), Heitor Fonseca.

Além dos encontros de trabalho, o prefeito José Bonifácio segue na companhia da esposa, Ana Lúcia Valladão, e das filhas, Danielle e Juliana Novellino.