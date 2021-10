Prefeito de Iguaba Grande recebe secretário estadual de Infraestrutura e Obras para assinatura de convênios

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, recebeu nesta sexta-feira (15) o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, para assinatura do convênio de parceria que beneficiará 16 ruas da cidade. O secretário aproveitou para conhecer os bairros que já estão sendo contemplados pelo Programa Iguaba Melhor (PIM).

Através da parceria o governo do estado ficará responsável pela drenagem e pavimentação das ruas Portugal, Suécia, Chile, México, da Paz, Encontro, Espanha, Alemanha, Itália, Inglaterra, Argentina, Paraguai, Uruguai, Joaquim Alves Canellas e Avenida brasil.

“Nós entendemos que para o Estado crescer, precisamos que as cidades cresçam e por isso nós estamos disponibilizando uma gama de investimentos. O prefeito tem uma equipe técnica que nos ajuda muito produzindo vários projetos. Queremos até o final do ano finalizar os processos para começar as obras.” Disse o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos.

A assinatura do convênio acontece uma semana após o prefeito Vantoil ter ido até a capital para um encontro com o secretário e apresentação de projetos para a cidade.

“Gostaria de agradecer a visita do secretário, pois sempre nos recebe muito bem quando levamos alguma demanda da cidade e hoje está aqui para conhecer de perto todas as nossas necessidades. Estamos felizes com essa parceria. Max tem contribuído bastante para encurtar as distâncias entre o governo do estado e Iguaba. Não tenho dúvidas que essa parceria beneficiará ainda mais a população. Disse Vantoil.

Estiveram presentes ainda a deputada federal Soraya Santos, o diretor financeiro da Alerj Jânio Mendes, os secretários Jales Lins, Governo; Eronildes bezerra, Planejamento; Carla Valle, Turismo e o Chefe de Gabinete, Fábio Costa, além dos vereadores Luciano Silva, Alan Oliveira, Júnior Bombeiro, Elifas Ramalho e Marcelo Durão.