Prefeito de Iguaba Grande recebe vereadores para apresentar balanço de últimas ações

Na manhã desta quinta-feira (11), o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, recebeu um grupo de vereadores para apresentar um balanço das últimas ações realizadas pelas secretarias e também mostrar o cronograma dos próximos projetos que serão executados na cidade.

Estiveram presentes os vereadores Luciano Silva, Paulo Rito, Marciley Lessa, Alan Rodrigues, Adriano Mairink, Roberto Antunes e Elifas Ramalho. Participou ainda da reunião o Chefe de Gabinete e secretário de Ordem Pública, Fábio Costa.

Entre as ações executadas estão as obras de infraestrutura que acontecem pela cidade, através do Programa Iguaba Melhor (PIM), os projetos para a retomada turísticas e também o andamento da estruturação da Zona Especial de Negócios (ZEN), o projeto de regulamentação da área está na Câmara para aprovação.

“O principal objetivo é poder ouvir as demandas dos vereadores. É importante existir esse diálogo para recebermos algumas sugestões e eles também participarem sobre algumas decisões de governo e da gestão.” Declarou o prefeito, Vantoil Martins.

“É muito importante esse diálogo direto com o executivo. Como líder do governo fico com esse papel de apresentar as demandas, mas quando o prefeito convida a todos para conversar, mostra a importância que ele tem com todos os vereadores.” Disse o vereador Luciano Silva.