Prefeito de Iguaba Grande vistoria obras

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, esteve nesta terça-feira (16) realizando vistorias nas obras do Programa Iguaba Melhor (PIM) e da Zona Especial de negócios (ZEN).

Na rua Marília Marques, no bairro Iguaba Pequena, o prefeito acompanhou as obras de manilhamento para implantação da drenagem e, após, a realização do calçamento.

Já na Zen Vantoil vistoriou os trabalhos de topografia, que realiza a medição do espaço, para definição do tamanho dos terrenos que serão disponibilizados as empresas que tiverem interesse em se instalar no município, além do mapeamento para abertura de ruas dentro da localidade.