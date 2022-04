Prefeito de São Pedro da Aldeia acompanha serviços em escola no Recanto do Sol 

O prefeito Fábio do Pastel continua realizando visitas técnicas às escolas municipais que estão passando por manutenção em São Pedro da Aldeia. A agenda desta terça-feira (19) começou bem cedo, com uma visita à Escola Municipal Antônio Vaz da Silva, no bairro Recanto do Sol. O objetivo dos serviços de manutenção é garantir melhorias estruturais e conforto aos alunos e funcionários da unidade escolar.

A E. M. Antônio Vaz da Silva conta com turmas de educação infantil, primeiro e segundo segmentos. O trabalho no local envolve serviços de manutenção, com ações diversas. Além da reforma total da quadra poliesportiva, também é feita a troca de pisos danificados, revisão na parte elétrica, esquadrias e contenção de infiltrações. O prédio também passará por pintura geral, recebendo a nova padronização do governo, nas cores azul e cinza.

As diretoras da escola, Ana Maria Viana e Fernanda Terra, e o chefe de gabinete, Moisés Batista, acompanharam o prefeito durante a visita.