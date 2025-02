Prefeito de São Pedro da Aldeia é eleito vice-presidente do CISBALI

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, foi eleito vice-presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea (CISBALI) para o biênio 2025-2026. A eleição da nova diretoria aconteceu na terça-feira (18/02), durante assembleia geral extraordinária realizada na sede da Prefeitura aldeense. Em exercício na presidência estará a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

Foto: Renan Freitas

A assembleia contou com a participação dos secretários de Saúde de São Pedro da Aldeia, Maria Marcia Sampaio; de Armação dos Búzios, Leônidas Heringer; de Arraial do Cabo, Jorge Diniz; de Cabo Frio, Beatriz Trindade; de Casimiro de Abreu, Luciana Garcia; de Iguaba Grande, Karen Castro; de Rio das Obras, Fábio Simões; da subsecretária de Saúde de Saquarema, Ana Paula Duarte, e do assessor de Araruama, Maxwell Barbosa. Os vereadores Moisés Batista e Pedro Abreu também estiveram presentes.

Na oportunidade, o prefeito Fábio do Pastel parabenizou a equipe técnica do CISBALI por todo trabalho. “A sede do CISBALI fica aqui em São Pedro da Aldeia e nós estamos de portas abertas para ajudar no que for possível. Eu vi esse consórcio nascendo e foi um ganho muito grande para nós e os demais municípios participantes. Um consórcio representa a união de prefeitos e secretários e, juntos, nós conseguimos fazer um trabalho ainda melhor”, destacou.

A prefeita de Saquarema e atual presidente do CISBALI, Lucimar Vidal, falou sobre o momento. “Estou entrando em um trabalho que já está caminhando e fico muito feliz em ver os nossos municípios juntos. Se a gente não tem união, não consegue caminhar, nem produzir. Estarei junto com o vice-presidente Fábio para fazer o melhor e continuar consolidando esse trabalho”, disse.

Ex-prefeita e atual secretária de Governança e Sustentabilidade de Saquarema, Manoela Peres, que presidiu o CISBALI no biênio 2023-2024, também falou aos presentes. “Gostaria de agradecer a todos por terem entendido a importância de tirar o consórcio do papel e por saber como ele é importante para a saúde em toda região. O CISBALI fortalecido irá ajudar a todos os municípios”, comentou.

A assembleia geral extraordinária abordou, ainda, as atividades do biênio 2023/2024, prestação de contas, programa de rateio, compra de equipamento para o Hemolagos e informes gerais, além de dar boas-vindas aos secretários de Saúde que estavam participando do encontro pela primeira vez.