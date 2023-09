Prefeito de São Pedro da Aldeia encontra Dr. Luizinho em Brasília e agradece a parceria com a cidade

Em sua passagem por Brasília, nesta semana, o Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, esteve no Congresso e foi dar um forte abraço no Doutor Luizinho , que estava como Secretário de Saúde do nosso estado, retornou para Brasília para assumir seu cargo de Deputado Federal.

“Desde o início do nosso mandato ele tem sido um grande parceiro, entre tantos feitos, Luizinho nos possibilitou ter duas novas ambulâncias para o SAMU, agora, nos ajuda na construção do tão sonhado hospital municipal, também na construção da policlínica e hoje, durante nosso encontro, assumiu mais um compromisso com uma nova UBS no bairro Fluminense. Doutor Luizinho, meu amigo, em nome de cada cidadão aldeense, agradeço ao senhor pela parceria e tanto trabalho pela nossa cidade. Muito obrigado”, disse o prefeito.