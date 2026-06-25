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Prefeito de São Pedro da Aldeia encontra vereadora para tratar demandas do município

Jornal de Sábado
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Dando início à agenda desta quinta-feira, dia 25, o Prefeito de São Pedro da Aldeia esteve com a vereadora Mislene para uma conversa produtiva sobre as demandas do município.

“Entre os assuntos tratados, destacamos as melhorias na Escola Municipal Flonete Alexandrino da Silva, no Poço Fundo, unidade pela qual ela tem um carinho especial por já ter atuado como professora. Reforcei que essa é uma demanda importante e que será incluída na nossa força-tarefa de revitalização dos espaços públicos. Se Deus quiser, vamos dar início às melhorias ainda neste mês”, disse.

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