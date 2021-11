Prefeito de São Pedro da Aldeia estabelece gabinete para planejamento estratégico do ano de 2022

A gestão inicia uma série de reuniões para alinhamento das estratégias públicas para o município com a finalidade de avaliar as ações do primeiro ano de governo e a definição de objetivos e metas para o próximo ano.

Responsável por atividades essenciais na cidade, a Secretaria de Serviços Públicos foi a primeira a se reunir com o prefeito. O secretário Raimundo Teixeira apresentou as intervenções realizadas no município e os próximos planejamentos e objetivos da pasta. 📈

A medida visa organizar as ações fundamentais para o município além de implementar um processo de melhoria contínua nos procedimentos e fluxos de trabalho do poder executivo.

De acordo com o prefeito, a gestão precisa acompanhar de perto as ações realizadas no município e o impacto de cada uma na rotina dos moradores. “O governo precisa ter acesso à experiência que cada munícipe tem lá na prestação do serviço, suas reclamações, demandas e, em resposta, precisamos que a solução chegue de forma ágil e precisa. Isso demanda um trabalho estruturado de gestão quando pensamos em uma equipe de mais de 4 mil servidores.”

As reuniões de trabalho seguirão acontecendo semanalmente e serão um pente fino constante de cada secretaria.