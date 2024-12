Prefeito de São Pedro da Aldeia foi acompanhar a obra do Centro Esportivo Rei Pelé

O prefeito Fábio do Pastel esteve, na terça-feira (17/12), no bairro Campo Redondo para acompanhar o andamento das obras de reforma do Centro Esportivo Rei Pelé, antigo espaço conhecido como Praça da Juventude. Com o objetivo de oferecer mais qualidade de vida e opções de lazer à população, o local está sendo revitalizado pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, por meio de uma emenda parlamentar indicada pelo deputado federal Gutemberg Reis.

Durante a visita, o prefeito de São Pedro da Aldeia destacou o compromisso da gestão com a conclusão do projeto e a valorização do bairro.“É uma alegria enorme acompanhar o progresso das obras deste espaço tão simbólico para o Campo Redondo. Infelizmente, esse projeto foi iniciado duas vezes no passado e acabou não sendo concluído por questões externas à atual gestão. Hoje, com muito esforço e planejamento, estamos avançando para entregar um centro esportivo completo, que será um ponto de lazer, esporte e convivência para toda a região. Os moradores merecem esse espaço e estamos perto de transformar esse sonho em realidade”, afirmou Fábio do Pastel.

No local, os profissionais estão realizando a pintura das arquibancadas e das paredes da quadra poliesportiva, além de instalar os alambrados. Também estão trabalhando na construção e no acabamento do muro lateral do espaço, no paisagismo, na execução da iluminação e na pavimentação com intertravado do passeio.

Com uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados, o Centro Esportivo Rei Pelé terá uma estrutura moderna e multifuncional. O projeto inclui pista de atletismo, vestiários, academia popular, salas para administração, dança e lutas, quadra poliesportiva, campo de beach soccer, duas quadras de vôlei de praia e um depósito. Para garantir acessibilidade, o espaço contará com piso tátil e estacionamento adaptado.

O centro esportivo está localizado na Rua Silva Jardim, s/nº, no bairro Campo Redondo.