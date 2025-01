Prefeito de São Pedro da Aldeia inicia o ano visitando as unidades de saúde

O prefeito Fábio do Pastel iniciou a primeira quinta-feira (02/01) de seu segundo mandato com visitas a equipamentos públicos.

Acompanhado do chefe de gabinete, Fernando Frauches, Fábio do Pastel esteve na Secretaria de Serviços Públicos e na UBS Balneário, ambas localizadas no bairro Balneário das Conchas.

Na oportunidade, o prefeito de São Pedro da Aldeia se reuniu com o secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, e acompanhou o início dos trabalhos da Secretaria nas áreas de iluminação e varrição, além das máquinas de patrolamento que atendem diversos bairros da cidade.

Em seguida, Fábio esteve na Unidade Básica de Saúde do Balneário. O espaço foi completamente reformado e entregue à população em abril de 2024.

A unidade passou por intervenções na rede elétrica, manutenção da rede hidráulica, troca de portas, pintura interna e externa, troca de portões de acesso, melhoria na iluminação e climatização do ambiente de espera e acolhimento. A iniciativa garantiu um espaço confortável, seguro e com mais qualidade de vida para todos.