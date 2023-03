Prefeito de São Pedro da Aldeia participa de reunião na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades

Logo após retornar de Brasília, o prefeito Fábio do Pastel já cumpriu agenda na capital do estado nesta quarta-feira (29/03).

Ao lado do vice-prefeito, Julio Queiroz, do secretário municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, e do chefe de gabinete, Moisés Batista, Fábio do Pastel participou de uma reunião na sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades.

O objetivo do encontro foi alinhar questões relacionadas ao andamento das obras realizadas pelo Governo do Estado em São Pedro da Aldeia.

O chefe do executivo aldeense foi recebido pelo subsecretário estadual de Relação Institucional, Bruno Boareto, o assessor regional da Secretaria de Infraestrutura e Cidades, Adriano Mattos, e o diretor operacional e conserva (DER), José Milton.