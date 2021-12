Prefeito de São Pedro da Aldeia percorre as ruas do bairro Balneário

Logo pela manhã desta quinta-feira (2), Fábio do Pastel esteve no Balneário São Pedro junto ao vereador Chiquinho (Chiquinho Francisco de Assis). O prefeito percorreu as ruas do local e ouviu as principais demandas dos moradores para o bairro.

Durante a visita, Fábio conheceu Evani Sampaio Barreto, moradora antiga do Balneário e que participa ativamente de ações para melhoria em todo o bairro.

A dona Evani, como é conhecida na localidade, é uma líder natural que faz um trabalho importante no bairro. O prefeito e os assessores fizeram questão de tomar um café na casa da dona Evani, que aproveitou a visita para pontuar as necessidades dos moradores da região.