Prefeito de São Pedro da Aldeia recebe a atriz Ítala Nandi para discutir cultura do município

Em reunião no gabinete do prefeito, Fábio do Pastel, nesta segunda-feira (20), a atriz Ítala Nandi, uma das grandes damas do teatro brasileiro, conversou sobre cultura e se colocou à disposição do município para projetos futuros.

Com a presença do secretário de Cultura, Thiago Marques, e da diretora da Casa de Cultura, Giselle Ruiz Lima, Ítala destacou que possui grande carinho pela cidade e disponibilizou espaços em sua agenda para projetos no município.

“É uma honra receber a grande atriz Ítala Nandi. Estamos muito felizes com a disponibilidade dela para ações futuras em nossa cidade”, disse Fábio do Pastel.

Ítala Nandi é uma atriz premiada com 38 filmes e 25 peças de teatro em seu currículo. Atuou também em novelas marcantes como “Que Rei Sou Eu?”, “O Direito de Amar”, “Os Mutantes”, entre outras. Além de autora, Ítala criou a Escola de Formação de Atores da Universidade do Rio de Janeiro.